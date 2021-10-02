В метро Петербурга пассажир упал на пути

В метро Петербурга пассажир упал на пути
Пассажир упал на пути в метро. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В субботу днем пассажир петербургского метрополитена упал на пути одной из станций Кировско-Выборгской (красной) линии.

Об этом сообщает пресс-служба городской подземки. Из-за падения пассажиров метрополитен остановил движение поездов на участках между станциями «Девяткино» — «Площадь Ленина» и «Нарвская» — «Проспект Ветеранов».

По сообщениям очевидцев, инцидент произошел на платформе станции «Площадь Восстания».

«От «Проспекта Ветеранов» до «Девяткино» движение осуществляется в полном объеме», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамвай сбил пешехода на Новочеркасском проспекте.

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