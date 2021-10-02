Трамвай сбил пешехода на Новочеркасском проспекте

Трамвай сбил пешехода на Новочеркасском проспекте
Пешеход попал под трамвай. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники петербургской полиции организовали проверку после ДТП с участием городского транспорта и пешехода.

Об этом информирует пресс-служба главка МВД по городу. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 21:30 у дома 57/1 на Новочеркасском проспекте. Трамвай, которым управлял 40-летний водитель, сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший выжил, но получил в результате аварии тяжелые травмы. Его на скорой помощи доставили в больницу.

Полиция Красногвардейского района проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что байкера откинуло в сторону после жесткого ДТП с авто в Василеостровском районе.

авария дтп наезд на пешехода новости СПб Новочеркасский проспект трамвай


 

Новости партнеров
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
В Петербурге появится первый китайский супермаркет
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Нижнем Новгороде два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме
Трамвай сбил пешехода на Новочеркасском проспекте
Похититель оградок с могил в Янино-2 попался полиции
На Заставской улице спасатели потушили пожар в здании
С 1 октября изменения коснутся зарплат бюджетников, пенсии, выплат на ...
Лия Ахеджакова рассказала, что ее вызвали в Следственный комитет
Президент России вручил орден Дружбы губернатору Кемеровской области
В России «Веном-2» установил кассовый рекорд по сборам