Трамвай сбил пешехода на Новочеркасском проспекте

Сотрудники петербургской полиции организовали проверку после ДТП с участием городского транспорта и пешехода.

Об этом информирует пресс-служба главка МВД по городу. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне в 21:30 у дома 57/1 на Новочеркасском проспекте. Трамвай, которым управлял 40-летний водитель, сбил мужчину. Пешеход переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший выжил, но получил в результате аварии тяжелые травмы. Его на скорой помощи доставили в больницу.

Полиция Красногвардейского района проводит проверку и разбирается во всех обстоятельствах произошедшего.

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