Байкера откинуло в сторону после жесткого ДТП с авто в Василеостровском районе

ДТП в Василеостровском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП в Василеостровском районе. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Василеостровском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоцикла. От удара байкер отлетел на другой конец дороги.

Дорожный инцидент произошел в пятницу, 1 октября, на перекрестке Большого проспекта В.О. и 12-й линии В.О. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить легковой автомобиль и мотоцикл. Кажется, легковушка не получила и царапины, а вот байк разлетелся на части. Дорога усыпана осколками и деталями двухколесного транспорта.

Байкер лежит на проезжей части. Информация о его состоянии не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.