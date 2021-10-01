Автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков

В Красногвардейском районе Петербурга автомобилист сбил старушку на пешеходном переходе. Женщине понадобилась помощь медиков.

Дорожный инцидент случился в четверг, 30 сентября, у дома 25 на улице Передовиков. 33-летний водитель Opel Astra во время поворота не заметил 73-летнюю женщину на переходе и сбил ее. Горожанка начала движение на разрешающий сигнал светофора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерку с черепно-мозговой травмой, ушибами ноги и груди госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ГАЗель» сбила первоклашку прямо на территории школы на Федора Абрамова.