Автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков

Автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на &#171;зеленый&#187; на Передовиков
Дорожный инцидент случился на улице Передовиков. Фото: скриншот google.maps

В Красногвардейском районе Петербурга автомобилист сбил старушку на пешеходном переходе. Женщине понадобилась помощь медиков.

Дорожный инцидент случился в четверг, 30 сентября, у дома 25 на улице Передовиков. 33-летний водитель Opel Astra во время поворота не заметил 73-летнюю женщину на переходе и сбил ее. Горожанка начала движение на разрешающий сигнал светофора.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, пенсионерку с черепно-мозговой травмой, ушибами ноги и груди госпитализировали.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ГАЗель» сбила первоклашку прямо на территории школы на Федора Абрамова.

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