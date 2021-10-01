«ГАЗель» сбила первоклашку прямо на территории школы на Федора Абрамова

&#171;ГАЗель&#187; сбила первоклашку прямо на территории школы на Федора Абрамова
Девочку доставили в больницу. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Семилетняя девочка попала под «ГАЗель» на территории школы в Выборгском районе Петербурга. Первоклашку госпитализировали.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, у школы на улице Федора Абрамова. 59-летний мужчина за рулем «Газели» сбил семилетнюю девочку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики диагностировали у школьницы перелом пальца и ушибленную рану стопы. Она находилась в состоянии средней степени тяжести.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первоклассника на самокате сбил пенсионер на Альпийском переулке.

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