«ГАЗель» сбила первоклашку прямо на территории школы на Федора Абрамова

Семилетняя девочка попала под «ГАЗель» на территории школы в Выборгском районе Петербурга. Первоклашку госпитализировали.

Инцидент произошел в четверг, 30 сентября, у школы на улице Федора Абрамова. 59-летний мужчина за рулем «Газели» сбил семилетнюю девочку.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, медики диагностировали у школьницы перелом пальца и ушибленную рану стопы. Она находилась в состоянии средней степени тяжести.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что первоклассника на самокате сбил пенсионер на Альпийском переулке.