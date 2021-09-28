Первоклассника на самокате сбил пенсионер на Альпийском переулке

Ребенка на самокате сбили. У него черепно-мозговая травма. Фото: pixabay.com

Ребенка на самокате сбили. У него черепно-мозговая травма. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга сбили ученика первого класса. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом правой руки. Его состояние оценили как среднее.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 сентября, примерно в 18:00, по Альпийскому переулку, 73-летний пенсионер наехал на ребенка.

Школьник переходил проезжую часть без взрослых. При этом, он двигался на самокате.

Позднее выяснилось, что семилетний мальчик гражданин республики Кыргызстан. Семья ребенка полная, благополучная и на учете не состоит. Началась проверка по факту наезда автомобиля на несовершеннолетнего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начались проверки после двух ДТП с участием детей.