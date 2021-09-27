В Петербурге начались проверки после двух ДТП с участием детей

Оба ребенка были сбиты, когда переходили дорогу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Оба ребенка были сбиты, когда переходили дорогу. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге в воскресенье сбили двух детей. Оба ребенка находятся в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Так, 26 сентября, примерно в 16:00, 41-летний мужчина сбил на «БМВ» 12-летнего школьника. Это произошло, когда авто двигалось от улицы Савушкина в сторону улицы Школьной. Там, вне пешеходного перехода, машина наехала на переходившего проезжую часть ученика шестого класса. Мальчик в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Буквально через три часа сбили еще одну школьницу. 39-летний водитель наехал на малышку на «Дэу Нексия». Машина ехала по Приозерскому шоссе в сторону улицы Апраксинской. Ученику пятого класса сбили в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочку переходила дорогу без взрослых. Потерпевшую доставили в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.

По факту данных дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Киевском шоссе насмерть сбили женщину.