На Киевском шоссе насмерть сбили женщину

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился вечером 24 сентября неподалеку от деревни Большое Верево. Как сообщает 78.ru со ссылкой на очевидца, под колеса автомобиля Hyundai попала местная жительница.

На место происшествия прибыла скорая, однако медики уже не смогли спасти пострадавшую. Женщина скончалась на дороге от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.