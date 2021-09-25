На Киевском шоссе насмерть сбили женщину

На Киевском шоссе насмерть сбили женщину
Женщина погибла. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП.

Инцидент случился вечером 24 сентября неподалеку от деревни Большое Верево. Как сообщает 78.ru со ссылкой на очевидца, под колеса автомобиля Hyundai попала местная жительница.

На место происшествия прибыла скорая, однако медики уже не смогли спасти пострадавшую. Женщина скончалась на дороге от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Нефтяной дороге в Петербурге заметили опрокинутый на бок автомобиль. На месте работают медики и спасатели.

авария Гатчинский район дтп


 

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