Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости

Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости
Появление этой утки - довольно необычное явление для Петербурга. Фото: скриншот "Каждой твари по паре / Павел Глазков"

В акватории Кронверкского пролива у стен Петропавловской крепости заметили утку-каменушку, которую также называют арлекин.

Фотографии птицы опубликовали в группе «Каждой твари по паре». Биолог Павел Глазков рассказал, что замеченная утка — самец. Он еще не сменил летнее оперение, но уже зимой птицу будет не узнать.

Самец каменушки появляется в центре Петербурга уже пятую осень подряд. В Северной столице он зимует и улетает к весне.

Появление этой утки — довольно необычное явление для Петербурга, поскольку зимует она обычно в водах Атлантики, а гнездится Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке.

«Её появление здесь, в Петербурге, вызывает недоумение ученых, и является полной загадкой, которая, возможно так и останется неразгаданной», — добавил Глазков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что белую ворону заметили в парке Интернационалистов.

новости СПб петропавловская крепость утка-каменушка


 

Новости партнеров
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
В России сейчас находится 7 млн мигрантов
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
У пенсионера отказали ноги во время прогулки по Садовой улице
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости
В Петербурге отменили выставку о притеснении ингерманландских финнов
Мурашко: барьеры для регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены
Петербуржцы проголосовали за живую новогоднюю ель на Дворцовой площади
Движение по «красной» линии метро Петербурга восстановили
Ленобласть ждут ночные заморозки до -1 градуса 3 октября
Журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко содержится в ...
В метро Петербурга возобновили движение между станциями ...