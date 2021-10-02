Утку-каменушку заметили у Петропавловской крепости

Появление этой утки - довольно необычное явление для Петербурга. Фото: скриншот "Каждой твари по паре / Павел Глазков"

Появление этой утки - довольно необычное явление для Петербурга. Фото: скриншот "Каждой твари по паре / Павел Глазков"

В акватории Кронверкского пролива у стен Петропавловской крепости заметили утку-каменушку, которую также называют арлекин.

Фотографии птицы опубликовали в группе «Каждой твари по паре». Биолог Павел Глазков рассказал, что замеченная утка — самец. Он еще не сменил летнее оперение, но уже зимой птицу будет не узнать.

Самец каменушки появляется в центре Петербурга уже пятую осень подряд. В Северной столице он зимует и улетает к весне.

Появление этой утки — довольно необычное явление для Петербурга, поскольку зимует она обычно в водах Атлантики, а гнездится Дальнем Востоке, в Сибири, Гренландии, в Северной Америке.

«Её появление здесь, в Петербурге, вызывает недоумение ученых, и является полной загадкой, которая, возможно так и останется неразгаданной», — добавил Глазков.

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