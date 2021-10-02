Водитель каршеринга устроил ДТП на Поклонной горе и скрылся

В Петербурге на Поклонной горе произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada Largus и каршеринга.
Инцидент случился вечером 2 октября. По словам очевидцев, водитель автомобиля каршеринга скрылся с места происшествия.
«При обоюдном перестроении, каршеринг «Делимобиль» зацепил «Лада Ларгус». Каршеринг скрылся с места ДТП», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист сбил старушку, переходившую дорогу на «зеленый» на Передовиков.