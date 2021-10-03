Россияне стали более щедрые на безналичные чаевые

Россияне стали более щедрые на безналичные чаевые
Россияне стали более щедрые на безналичные чаевые. Фото: pixabay.com

Безналичных чаевых персоналу стали оставлять больше по мере снятия эпидемиологической ситуации, сообщают РИА Новости, опираясь на совместное исследование международной платежной системы Visa и банка «Русский стандарт».

За первые 7 месяцев снятия ограничений, по словам экспертов, россияне благодарили персонал безналичными чаевыми в 4,5 раз чаще, чем в таком же периоде прошлого года. На протяжении исследования были внимательно изучены все операции в сервисе безналичных чаевых банка «Русский стандарт» и Visa в семимесячный период 2021 года и 2020 года.

При этом исследование показало, что увеличение чаевых безналичным способом никак не связано со средним чеком. С 2020 года он остался на прежнем уровне, составляя 2 174 рубля.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что заведения общественного питания Северной столицы не захотели закрывать зимние террасы.

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