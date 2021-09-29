Петербургские рестораторы не захотели открывать зимние веранды

Петербургские рестораторы не захотели открывать зимние веранды
"Зимние террасы". Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Общепит Северной столицы не оценил такую меру поддержки, как зимние террасы. Предприниматели не уверены в том, что затея окупиться за два с половиной года.

Как сообщает «Деловой Петербург», обращений на заключение договоров о размещении круглогодичных террас не поступало.

До настоящего момента террасы у кафе и ресторанов могли работать только с 1 мая по 30 сентября.

В апреле Законодательное собрание Петербурга разрешило установку террас около заведений общепита круглый год.

Неудобства связаны с тем, что, во-первых, закон действует до 2023 года, во-вторых, есть вероятность, что проект не окупится. Представители петербургского общепита говорят, что риски слишком велики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что КГИОП одобрил проект реконструкции Сытного рынка. Там появятся рестораны.

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