КГИОП одобрил проект реконструкции Сытного рынка: там появятся рестораны

Проект планируют реализовать в течение пяти лет.

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры одобрил проект реконструкции Сытного рынка в Санкт-Петербурге. Проект уже получил положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе комитета сегодня, 15 сентября.

Известно, что один из старейших рынков города планируют сделать современнее. Там все еще можно будет приобрести продукты, а также приобрести рестораны. На территории рынка откроют торговые павильоны, террасы и фуд-корты.

Ожидается, что проект реализуют в течение пяти лет. Перемены коснутся одной тысячи квадратных метров. Также собираются привести в порядок прилегающую к Сытному рынку территорию – ее благоустроят.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская».