В Петербурге представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская»

Архитекторы Петербурга показали, как будет выглядеть станция метро «Фрунзенская» через пять лет после модернизации. Проект представили на заседании Градостроительного совета сегодня, восьмого сентября.
Вестибюль «Фрунзенской» сделают больше на семь тысяч кв. метров. Там разместится пятиэтажный единый диспетчерский центр, машинный зал и техпомещения. Работы по ремонту здания завершат в 2026 году. Об этом сообщает
Проект выполнен в конструктивистском стиле. Станцию оборудуют пандусами. У «Фрунзенской» появятся скамейки, газоны и деревья.
Главным архитектором проекта стал Александр Сохацкий. Генпроектировщик — «Единые Системные Технологии».
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе Северной столицы начнут модернизацию сети. Работы обойдутся Петербургу в 49 миллионов рублей. Столько ГУП «ТЭК СПб» вложит в проект.