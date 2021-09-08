В Петербурге представили проект реконструкции станции метро «Фрунзенская»

Архитекторы Петербурга показали, как будет выглядеть станция метро «Фрунзенская» через пять лет после модернизации. Проект представили на заседании Градостроительного совета сегодня, восьмого сентября.

Вестибюль «Фрунзенской» сделают больше на семь тысяч кв. метров. Там разместится пятиэтажный единый диспетчерский центр, машинный зал и техпомещения. Работы по ремонту здания завершат в 2026 году. Об этом сообщает