Петербургский «ТЭК» потратит 49 млн на оптимизацию теплоснабжения Фрунзенского района

Петербургский «ТЭК» потратит 49 млн на оптимизацию теплоснабжения Фрунзенского района
Вторая и третья котельные перестанут работать совсем. Фото: https://pixabay.com

Во Фрунзенском районе Северной столицы начнут модернизацию сети. Работы обойдутся Петербургу в 49 миллионов рублей. Столько ГУП «ТЭК СПб» вложит в проект.

В ближайшие 10 лет теплонагрузка на район прибавится на 215,5 Гкал/ч, а на участках, за которые отвечает ТЭК, показатели будут равняться примерно 9,9 Гкал/ч. Вторая и третья котельные перестанут работать совсем, а горожан переведут на ТЭЦ-15 и ТЭЦ-22. Об этом сообщает 78.ru

Глава ТЭК Иван Болтенков обращает внимание на то, что инвестиции в развитие теплосетей помогут в будущем перейти на экологичное производство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в Приморском районе города произошел неприятный инцидент — образовалась глубокая дырка в асфальте. Накануне на пешеходном переходе через Яхтенную улицу на перекрестке рядом с Богатырским проспектом в охранной зоне тепловой сети произошел незначительный провал асфальтового покрытия.

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