«ТЭК СПб» объяснил, кто виноват в провалившемся асфальте на Яхтенной

&#171;ТЭК СПб&#187; объяснил, кто виноват в провалившемся асфальте на Яхтенной
На перекрестке с Яхтенной улицей провалился асфальт. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошел неприятный инцидент — образовалась глубокая дырка в асфальте.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», 3 августа на пешеходном переходе через Яхтенную улицу на перекрестке рядом с Богатырским проспектом в охранной зоне тепловой сети произошел незначительный провал асфальтового покрытия.

В теплоэнергетической компании считают, что виноват в случившемся подрядчик.

«… в результате некачественного выполнения работ подрядной организацией. В 2018 году в этом месте ООО «Северо-Западная Строительная компания» проводила реконструкцию тепломагистрали», — говорится в сообщении.

Вскоре глубокую дырку на пешеходном переходе через Яхтенную улицу в асфальте устранят.

«В настоящее время ТЭК ведет претензионную работу с подрядчиком, т.к. адрес находится на гарантии. Но чтобы обезопасить жителей района от возможных происшествий, специалисты ТЭКа в ближайшее время собственными силами устранят провал и восстановят асфальтовое покрытие. Сейчас предприняты все необходимые меры безопасности, провал огорожен», — заключили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Водоканал» рассказал, почему асфальт засосал два авто Комендантском.

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