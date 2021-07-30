«Водоканал» рассказал, почему асфальт засосал два авто Комендантском

На Комендантском проспекте автомобили ушли под асфальт из-за технологического нарушения . Фото: "Яндекс Карты"

На Комендантском проспекте автомобили ушли под асфальт из-за технологического нарушения . Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге в Приморском районе города произошел неприятный инцидент, в результате которого два автомобиля оказались повреждены.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Gazeta.SPb.ru сообщили, что 30 июля в 12:20 по телефону горячей линии сообщили о провале асфальта в Приморском районе на Комендантском проспекте у дома 33.

Под асфальт провалились два легковых автомобиля. В 14:20 машины достали и убрали их на безопасное расстояние. Пострадавших в результате инцидента нет.

«Причиной провала асфальта стало технологическое нарушение на водопроводной сети диаметром 300 миллиметров, произошедшее на соседнем участке, где ранее вытекание было уже локализовано»,- объяснили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В данный момент специалисты «Водоканала Санкт-Петербурга» выполняют ликвидацию технологического нарушения.

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