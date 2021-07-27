На проспекте Просвещения прорвало трубу: «Ленд Крузер» сел в лужу

На проспекте Просвещения прорвало трубу: &#171;Ленд Крузер&#187; сел в лужу
На проспекте Просвещения прорвало трубу. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Выборгском районе произошла коммунальная авария, в результате которой испортилась часть асфальта.

Как сообщается ночью 27 июля в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», происшествие заметили в Выборгском районе на проспекте Просвещения у дома 46.

В темное время суток прорвало трубу. Как отмечают в Сети, асфальт рядом с автомобилем вспучило. При этом, сигнализация в машине марки «Ленд Крузер» не сработала, поэтому водитель транспортного средства ни о чем не подозревает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Шлиссельбургском прорвало трубу. По непонятной причине из-под земли забил фонтан – столб воды поднялся на высоту девятого этажа. Свидетели отмечают, что из-за аварии досталось автомобилям, в которые летят камни.

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