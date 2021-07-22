На Шлиссельбургском прорвало трубу: фонтан достает до девятого этажа

Непонятно, что стало причиной инцидента.

В Невском районе сегодня вечером, 22 июля, произошла коммунальная авария. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Шлиссельбургском шоссе. Там по непонятной причине из-под земли забил фонтан – столб воды поднялся на высоту девятого этажа. Свидетели отмечают, что из-за аварии досталось автомобилям, в которые летят камни. Вполне возможно, что они также долетели до окон и мог кто-пострадать.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествия и насколько серьезные последствия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Белградской прорвало трубу: в результате пострадала женщина. Пострадавшей потребовалась госпитализация.