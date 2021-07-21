На Белградской прорвало трубу: в результате пострадала женщина

Пострадавшей потребовалась госпитализация.

На Белградской улице сегодня, 21 июля, произошла коммунальная авария, в результате которой пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Известно, что на Белградской прорвало трубу – в эпицентре инцидента оказалась женщина в красной легковушке. Она получила травмы и была госпитализирована. На данный момент пациентка находится на диагностике в больнице.

Тем временем местные жители рассказывают, что в их дома из-за прорыва полетели камни, которые побили окна.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на 1-м Муринском прорвало трубу: в промоине оказалась Газель.