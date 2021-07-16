На 1-м Муринском прорвало трубу: в промоине оказалась Газель

Сотрудники "Водоканала" уже выехали на место инцидента. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сотрудники "Водоканала" уже выехали на место инцидента. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Специалисты выехали на место инцидента для устранения последствий коммунальной аварии.

В Выборгском районе сегодня, 16 июля, произошло коммунальная авария. Там прорвало трубу с холодной водой, о чем сообщает «Мегаполис».

Все случилось на перекрестке 1-го Муринского проспекта и улицы Студенческой. Там прорвало труду, в результате чего образовалась промоина. В нее угодила Газель – по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

На место инцидента выехали сотрудники «Водоканала», которым предстоит ликвидировать прорыв, а также починить трубу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе забил фонтан высотой в несколько этажей. Дефект возник на трубопроводе диаметром 159 мм.