На 1-м Муринском прорвало трубу: в промоине оказалась Газель

Специалисты выехали на место инцидента для устранения последствий коммунальной аварии.
В Выборгском районе сегодня, 16 июля, произошло коммунальная авария. Там прорвало трубу с холодной водой, о чем сообщает «Мегаполис».
Все случилось на перекрестке 1-го Муринского проспекта и улицы Студенческой. Там прорвало труду, в результате чего образовалась промоина. В нее угодила Газель – по предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
На место инцидента выехали сотрудники «Водоканала», которым предстоит ликвидировать прорыв, а также починить трубу.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Невском районе забил фонтан высотой в несколько этажей. Дефект возник на трубопроводе диаметром 159 мм.