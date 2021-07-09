В Невском районе забил фонтан высотой в несколько этажей

В Невском районе забил фонтан высотой в несколько этажей
Специалисты ТЭКа в 19:15 локализовали технологическое нарушение. Фото: vk.com/spb_today

В пятницу, 9 июля, в Невском районе Петербурга произошла коммунальная авария. На Запорожской улице, 7 из-под земли забил фонтан высотой в четыре метра.

Дефект возник на трубопроводе диаметром 159 мм. Специалисты ТЭКа в 19:15 локализовали технологическое нарушение и огородили дефектный участок трубы.

«Обнаружение слабого участка позволило избежать инцидентов на сетях в осенне-зимний период, сопряженных с отключением потребителей от горячей воды и тепла», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ТЭКа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что инцидент произошел возле дилерского центра «Мерседес-Бенц» на Исполкомской, 17. Горячая вода бьет на соседней дом и припаркованные рядом машины.

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