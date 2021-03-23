На Исполкомской забил фонтан кипятка высотой в несколько этажей

Утром вторника, 23 марта, в Центральном районе Петербурга произошла поистине эпическая коммунальная авария. На Исполкомской улице из-под земли забил фонтан кипятка высотой с десяток метров.

Инцидент произошел возле дилерского центра «Мерседес-Бенц» на Исполкомской, 17. Горячая вода бьет на соседней дом и припаркованные рядом машины. По предварительным данным, среди людей пострадавших нет. Прорыв случился около 11 часов, сейчас на месте происшествия уже работают специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По информации компании, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры безопаности обеспечены. Устранить масштабную аварию обещают к завтрашнему утру, при этом отключать отопление и горячую воду в близлежащих зданиях не планируют.

Отметим, что прорыв трубы временно изменил маршрут автобуса №46 и трамвая №24.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ГАТИ поручила восстановить асфальт и газоны после устранения коммунальных аварий до 1 мая.