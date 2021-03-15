ГАТИ поручила восстановить асфальт и газоны после устранения коммунальных аварий до 1 мая

В связи с тем, что восстановить асфальт и грунтовое покрытие зимой было невозможно, предприятиям дали срок до 1 мая. Фото: Gazeta.SPb

В связи с тем, что восстановить асфальт и грунтовое покрытие зимой было невозможно, предприятиям дали срок до 1 мая. Фото: Gazeta.SPb

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) поручила производителям работ восстановить благоустройство, поврежденное зимой в результате устранения аварий на инженерных сетях, до 1 мая.

Как сообщает пресс-служба инспекции, сейчас на контроле ГАТИ находится более 4300 объектов, благоустройство на которых должно быть восстановлено до начала мая. На порядка 3600 из них в зимний период устраняли дефекты на инженерных сетях.

В связи с тем, что восстановить асфальт и грунтовое покрытие зимой было невозможно, предприятиям дали срок до 1 мая.

Речь идет о 1331 объекте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 834 объектах ПАО «Россети Ленэнерго», 789 объектах ГУП «ТЭК СПб», 581 объекте АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и 77 объектах ООО «Петербурггаз».

За нарушение сроков предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ГАТИ будет следить за состоянием крыш и фасадов нежилых зданий с помощью квадрокоптеров.