ГАТИ будет следить за состоянием крыш и фасадов нежилых зданий с помощью квадрокоптеров

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) продлила разрешение на использование квадрокоптеров для мониторинга состояний зданий.

Соответствующий документ ведомство получило от Комитета по транспорту на прошлой недели, информирует пресс-служба ГАТИ в пятницу, 12 марта. Кроме того, руководитель инспекции Олег Зотов утвердил порядок выполнения полетов беспилотниками, согласованный с городским центром Единой системы организации воздушного пространства.

Дроны будут контролировать состояние фасадов и крыш нежилых зданий, городских территорий и зон производства работ с наступлением теплой погоды. Напомним, что ведомство использует беспилотники для мониторинга с 2019 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге утвердили план борьбы с фасадным вандализмом. В чем он заключается, однако, пока неизвестно.