В Петербурге утвердили план борьбы с фасадным вандализмом

Как именно в ГАТИ будут бороться с вандалами и рисунками на зданиях, пока неизвестно. Фото: пресс-служба ГАТИ

Как именно в ГАТИ будут бороться с вандалами и рисунками на зданиях, пока неизвестно. Фото: пресс-служба ГАТИ

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) утвердила план мероприятий, направленных на предотвращение вандализма на фасадах домов, ограждениях и других объектах.

Об этом в четверг, 11 марта, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал начальник ГАТИ Олег Зотов. Детали плана пока неизвестны, но в инспекции отметили, что нарушителям порядка грозит уголовная ответственность, поскольку фасады зданий Северной столицы являются «законченными, самодостаточными произведениями искусства», которые не нуждаются в сторонних надписях и рисунках.

«Работа по данному направлению ведется совместно с коллегами из других ведомств», — отметил Зотов. Основной аудиторией, на которую нацелены мероприятия, по словам главы учреждения, является молодежь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам 2020 года ГАТИ назначила штрафов на 350 млн рублей.