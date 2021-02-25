Более 350 млн рублей назначила ГАТИ в виде штрафов в 2020 году

Специалисты государственной административно-технической инспекции в прошлом году составили 7 тыс. 371 административный протокол. Из них 2 тыс. 647 в виде штрафов на общую сумму 351 млн рублей.

Об этом стало известно в четверг, 25 февраля. Как сообщает пресс-служба инспекции, оплатить наказание смогли не все, – в распоряжение поступило только 306 млн рублей. Из них 82 млн рублей были направлены в городской бюджет, а остальные 224 – в бюджеты муниципальных образований.

«Кроме того, мировыми судьями по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных Инспекцией за несвоевременную уплату штрафов, назначены административные наказания на сумму 126 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ГАТИ оштрафовала 1 млн рублей компанию за самовольное производство работ в Петро-Славянке.