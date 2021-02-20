ГАТИ оштрафовала 1 млн рублей компанию за самовольное производство работ в Петро-Славянке

Государственная административно-техническая инспекция назначила штрафные санкции на 1 млн рублей.

Штрафные санкции были вынесены в результате рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном подрядной организацией АО «Институт «Стройпроект».

Напомним, 11 февраля в ходе самовольного производства земляных работ по контракту между СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» и АО «Институт «Стройпроект» был поврежден центральный газопровод, в результате чего произошел взрыв газа и пожар в жилом доме. В результате пожара погиб человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня ночью в Колпинском районе Петербурга произошел квартирные пожар. Из помещения госпитализировали двух человек.