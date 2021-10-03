Женщина в метрополитене упала на рельсы и осталась без ног

Женщина в метрополитене упала на рельсы и осталась без ног. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Женщина в метрополитене упала на рельсы и осталась без ног. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Медперсонал диагностировал у женщины, упавший на рельсы станции метро «Площадь Восстания», ушиб головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану головы и травматический шок, сообщил источник в правоохранительных органах 78.ru.

Сейчас женщину, упавшую на рельсы 2 октября на станции метро «Площадь Восстания», поместили в шоковую реанимацию. По случившемуся инциденту проводится дальнейшая проверка.

Вчера около 14:40 неизвестная женщина на вид около 45 лет оказалась на рельсах метрополитена на станции метро «Площадь Восстания», из-за чего движение по красной ветке было перекрыто. Пострадавшую доставили в Мариинскую больницу в состоянии крайне тяжелом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в метрополитене Северной столицы полностью восстановили движение поездов Кировско-Выборгской линии после падения пассажира на пути.