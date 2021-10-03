Спасатели откачали кошку, которая надышалась угарным газом

В казахстанском городе Балхаш при пожаре чуть не погибла кошка, но благодаря спасателям, которые успели ее откачать, животное выжило, рассказывает «Мир 24».

В магазине казахстанского города Балхаш, который располагается в жилом доме, произошло возгорание. Жертвой стала кошка, не успевшая вовремя покинуть помещения и надышавшаяся угарным газом. Во время тушения спасатели обнаружили животное, которое уже практически не подавало никаких признаков жизни.

Сразу же кошку начали реанимировать — была проведена искусственная вентиляция легких и сделан массаж сердца. В результате своевременно оказанной помощь доблестных спасателей животное вернулась к хозяевам в целости и невредимости. Сейчас состояние кошки удовлетворительное.

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