Милые, но ядовитые: комнатные растения, которые вредят здоровью

Нежные фиалки или трепетные примулы. Ну чем не украшение для любого дома. Но не все, что мы ставим на подоконник, может пойти на пользу здоровью и даже безопасности домочадцев.

Gazeta.Spb собрала для вас самые распространенные, но вредные комнатные растения.

Азалия

Азалия — это настоящая царица комнатных цветов. Но прекрасная азалия вызывает отравление при употреблении внутрь ее листьев. Поэтому держать ее нужно там, где до нее не доберутся дети и домашние животные.

Диффенбахия

Диффенбахия завоевала не только дома, но и офисы, торговые центры и даже детские сады. Но в этих симпатичных листях скрывается сильнейший яд, который может привести к ожогам кожи, спровоцировать аллергические реакции, раздражение слизистых. Работать с диффенбахией рекомендуется в перчатках, а после — мыть руки с мылом.

Примула

Еще один «номинант» в списке комнатных растений вредных для здоровья – примула.

Милейшая, нежнейшая примула так и просится, чтобы ее поставили в детскую комнату. Не идите у нее на поводу! Во время цветения примула активно выделяет токсичные вещества, которые в большом количестве могут привести к расстройству нервной системы. Особенно у детей. Аллергологи также обращают внимание на небезопасность растения.

Монстера

Могут ли быть вредны ли комнатные растения? Однозначный ответ дает монстера. Народная этимология уже связала название этого растения с ядовитым соком его листьев. Такое объяснение не совсем точное: монстера получила свое имя, в основном, из-за размеров. А вот с ее ядом лучше шутки не шутить. Попадание даже на кожу может вызвать раздражение, на слизистые — токсическую реакцию. Употребление листьев внутрь может привести к отравлениям, с последствиями которых без медицинской помощи не справиться.

Альпийская фиалка

Какие же еще вредные комнатные растения для человека можно часто увидеть в наших домах?

Вы удивитесь, но это альпийская фиалка. Правда, опасны ее клубни, которые также ядовиты для животных. Поднимите эти прекрасные цветы повыше, и они принесут в дом только красоту и прекрасные аромат.

Денежное дерево

Много споров и о том, вредное или полезное денежное дерево.

Если вы сильно верите, что это растение принесет вам изобилие, постарайтесь держать его подальше от маленьких детей и домашних животных.

Известны и случаи, когда съеденные листья «денежного дерева» приводили к отравлению, рвоте, острым болям в животе и т.д.