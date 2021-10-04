Кинотеатр, музей, кафе и дебютное кино: чем теперь занимается «Ленфильм»

«Ленфильм» решил заняться поддержкой молодых кинематографистов. Как рассказали Gazeta.SPb на студии, «Ленфильм» будет снимать много дебютного кино. Однако популярных и коммерчески успешных продуктов в ближайшие несколько лет ждать не стоит.

Ранее стало известно, что на «Ленфильме» утвердили концепцию развития студии. Она должна стать безубыточной уже в 2022 году. Планируется открыть культурное пространство и создать центр реквизита.

В социальных сетях петербуржцы пишут, что расстроены отсутствием большого кино на «Ленфильме». Грусть одолевает и потому, что на студии не снимают большие картины, а продолжают открывать кафе, рестораны и прочие коммерческие организации. Однако киностудия поспешила разуверить горожан.

««Ленфильм» снимает кино сейчас и будет снимать его в будущем. В ближайшие два года вряд ли можно говорить о производстве блокбастеров, конечно. Но одним из основных направлений развития «Ленфильма» выбрана поддержка молодых кинематографистов. Будет дебютное кино. Хорошее и много», — сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе.

Помимо прочего в программе развития студии предусмотрено расширение кинопроизводственной базы и объема предоставляемых профессиональных услуг.

Работы у студии непочатый край. Планы грандиозные.

«Горожане, безусловно, должны оценить все усилия по превращению старейшей киностудии в современное общественное пространство. С кинотеатром, музеем, кафе. По этому пути идут все мировые киноконцерны. «Ленфильм» — культурное достояние Петербурга и таковым останется. Все стратегические решения для этого уже приняты. Долги студии будут погашены. Источники определены на 100%», — заявили на киностудии.

Ранее Gazeta.SPb писала, что «Ленфильм», «Мельницу» и другие студии поддержат из бюджета Петербурга.