Нобелевскую премию по медицине вручили ученым-физиологам

Нобелевскую премию по медицине вручили ученым-физиологам
Нобелевскую премию по медицине вручили ученым за открытие новых рецепторов. Фото: страница Нобелевского комитета в соцсети Instagram

В этом году награды удостоились ученые за открытие новых рецепторов, информирует ТАСС со ссылкой Нобелевский комитет.

Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус стали лауреатами 2021 года в области физиологии и медицины. Ученые стали первыми, кто изучил рецепторы, реагирующие на прикосновение и температуру.

Это важное открытие раскрывает, как именно активируются нервные импульсы, которые помогают организму чувствовать прикосновение, холод и тепло. Вышеописанные процессы являются необходимыми для взаимодействия человека с внешним миром и обеспечивают выживание.

Отмечается, что биолог из Научно-исследовательского института Скриппса Патапутян открыл новый класс рецепторов, реагирующих на механическое воздействие на внутренние органы и кожу.

Физиолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джулиус исследовал рецепторы, реагирующие на горчичное масло, ментол и капсаицин, содержащийся в жгучем перце.

Ранее Gazeta.SPb писала, нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии за действия по улаживанию конфликта с пограничным государством Эритреей.

медицина нобелевская премия ученые физиология


 

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