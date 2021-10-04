Нобелевскую премию по медицине вручили ученым-физиологам

В этом году награды удостоились ученые за открытие новых рецепторов, информирует ТАСС со ссылкой Нобелевский комитет.
Ардем Патапутян и Дэвид Джулиус стали лауреатами 2021 года в области физиологии и медицины. Ученые стали первыми, кто изучил рецепторы, реагирующие на прикосновение и температуру.
Это важное открытие раскрывает, как именно активируются нервные импульсы, которые помогают организму чувствовать прикосновение, холод и тепло. Вышеописанные процессы являются необходимыми для взаимодействия человека с внешним миром и обеспечивают выживание.
Отмечается, что биолог из Научно-исследовательского института Скриппса Патапутян открыл новый класс рецепторов, реагирующих на механическое воздействие на внутренние органы и кожу.
Физиолог Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джулиус исследовал рецепторы, реагирующие на горчичное масло, ментол и капсаицин, содержащийся в жгучем перце.
Ранее Gazeta.SPb писала, нобелевская премия мира присуждена премьер-министру Эфиопии за действия по улаживанию конфликта с пограничным государством Эритреей.