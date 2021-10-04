В Ленобласти оперативники обнаружили майнинговую ферму. Видео Gazeta.SPb

В Ленобласти оперативники обнаружили майнинговую ферму. Видео Gazeta.SPb
По всей площади ангара обнаружили более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты. Фото: скрин видео пресс-служба МВД России

В Ленобласти полицейские обнаружили майнинговую ферму. Так пресекли деятельность майнинговой фермы в поселке Новый Свет.

Ранее в полицию поступила информация о незаконном потреблении электричества, полицейские совместно со специалистами энергосервисной компании провели осмотр участка и выявили вмешательство в трансформаторную будку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Электроэнергию из этого трансформатора подвели к ангару, владельцем которого являлась компания. По всей площади ангара обнаружили более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты.

Предварительный ущерб составил около 4,5 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оборудование для майнинга криптовалюты изъято.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты.

Ирина Волк крриптовалюта ленобласть майнинговая ферма новый свет полиция


 

Новости партнеров
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Манукян обвинил Бузову в расставании и раскрыл тайну, которую обещал оставить на совести Оли
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Ковид в гриппозной шкуре: насморк и першение в горле - новые симптомы инфекции
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти оперативники обнаружили майнинговую ферму. Видео Gazeta.SPb
Подозреваемый в убийстве студенток под Оренбургом попал в больницу
Кинотеатр, музей, кафе и дебютное кино: чем теперь занимается ...
Спикером заксобрания Ленинградской области избрали Сергея Бебенина
При каких заболеваниях нельзя делать прививку от Covid-19
Брак Малафеева трещит по швам: фанаты винят подкаты Айзы
Нобелевскую премию по медицине вручили ученым-физиологам
72 класса в 44 петербургских школах отправились на карантин