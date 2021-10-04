В Ленобласти оперативники обнаружили майнинговую ферму. Видео Gazeta.SPb

В Ленобласти полицейские обнаружили майнинговую ферму. Так пресекли деятельность майнинговой фермы в поселке Новый Свет.
Ранее в полицию поступила информация о незаконном потреблении электричества, полицейские совместно со специалистами энергосервисной компании провели осмотр участка и выявили вмешательство в трансформаторную будку. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Электроэнергию из этого трансформатора подвели к ангару, владельцем которого являлась компания. По всей площади ангара обнаружили более 500 устройств с видеокартами для майнинга криптовалюты.
Предварительный ущерб составил около 4,5 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оборудование для майнинга криптовалюты изъято.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге украли технику для майнинга криптовалюты.