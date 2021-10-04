Водитель насмерть сбил собаку в Приморском районе и скрылся

Водитель насмерть сбил собаку в Приморском районе и скрылся
Водитель насмерть сбил собаку в Приморском районе и скрылся. Фото: Pixabay

В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель сбил насмерть собаку и сбежал с места происшествия, сообщает Peterburg2.

Водитель на скорости сбил таксу в Приморском районе города по адресу улица Беговая между домами №3 и №5, а после скрылся с места происшествия. Инцидент произошел примерно около 19-20 часов 3 октября. Животное погибло на месте.

За помощью в поиске сбежавшего водителя обратились местные жители. Если у кого-то есть какая-либо информация по автомобилю или видео, горожане просят поделится в социальной сети «ВКонтакте», в группе объявлений Приморского района.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из дома после взрыва газа в Ногинске спасли животных. Известно, что последним из бетонного плена выбрался кот Марсик. Он находился на шестом этаже и, чтобы вызволить его, пришлось использоваться 50-метровую лестницу. В операции принимали участие пожарные, спасатели и волонтеры.

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