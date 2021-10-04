Легковушка с пятью детьми в салоне перевернулась на КАД

Легковушка с пятью детьми в салоне перевернулась на КАД
Место ДТП. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В понедельник вечером на петербургской кольцевой случилось ДТП, с участием грузовика и легкового автомобиля. В салоне легковушки находилось пятеро детей.

По сообщениям очевидцев, авария произошла на внешней стороне КАД у поста ДПС, перед съездом на ЗСД. Водитель легковушки пытался перестроиться в другой ряд, но зацепил бампер грузовика. В результате автомобиль перевернулся на крышу.

В салоне находилась супружеская пара с пятью детьми, в том числе грудным. К счастью, все живы, никто из них не пострадал.

Кадры с места происшествия опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель насмерть сбил собаку в Приморском районе и скрылся.

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