В двушке на Крыленко загорелась кухня

В двушке на Крыленко загорелась кухня
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В Невском районе Петербурга поздним вечером понедельника тушили квартирный пожар. Предварительно, никто не пострадал.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, очевидцы вызвали пожарных в 21:50. Все произошло в доме 35/1 по улице Крыленко.

В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на кухне. Огонь охватил площадь в два квадратных метра. Спасателям потребовалось 20 минут на локализацию пожара.

На месте ЧП работали 15 человек личного состава МЧС с привлечением трех пожарных машин. По предварительным данным, никто в результате пожара не пострадал, сведения об этом не поступали. Причины возгорания не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка с пятью детьми в салоне перевернулась на КАД. К счастью, все живы, никто из них не пострадал.

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