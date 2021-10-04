В квартирном пожаре на Крыленко погиб один человек

Очевидцы сообщили о гибели одного человека при пожаре в квартире в Невском районе Петербурга.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», жертвой квартирного пожара на улице Крыленко, 35 стал мужчина.

«Пожар на Крыленко, 35. Мужчина погиб», — говорится в публикации.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, очевидцы вызвали пожарных в 21:50. В двухкомнатной квартире загорелась обстановка на кухне. Огонь охватил площадь в два квадратных метра. Спасателям потребовалось 20 минут на локализацию пожара.

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