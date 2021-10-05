«Киноэкипаж» следовал на космодром под песню «Трава у дома»

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Звездный "Киноэкипаж" вышел под традиционную песню "Трава у дома" из гостиницы "Космонавт" на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт. Фото: Pixabay

Звездный «Киноэкипаж», который сегодня отправится на МКС, вышел под традиционную песню «Трава у дома» из гостиницы «Космонавт» на Байконуре для посадки в автобусы и выезд на старт, сообщают РИА Новости с космодрома.

«Киноэкипаж» в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова, уже активно готовятся к старту пуска ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19». Для безопасности основной и дублирующий экипажи традиционно рассортирован по разным автобусам. К гостинице «Космонавт», чтобы проводить членов «киноэкипажа», приехали их семьи. Среди прибывших, как сообщают РИА Новости, дети Юлии Пересильд и режиссер Алексей Учитель.

Сначала экипаж будет доставлен на 254-ю площадку космодрома, где они наденут скафандры и проверят их герметичность, после этого состоится доклад о готовности к полету экипажа главе госкомиссии — гендиректору «Роскомоса» и одному из продюсеров фильма «Вызов» Дмитрию Рогозину. После этого экипажи снова займут свои места в автобусах. Основной экипаж отправится на стартовую площадку, дублирующий — на наблюдательный пункт.

Согласно данным госкорпорации, пуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» состоится с 31-й площадки космодрома Байконур во вторник в 11.55 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что съемки первого художественного фильма «Вызов» будут проходить на орбите.Режиссера Клима Шипенко, актрису Юлию Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова утвердили к полету на МКС.

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