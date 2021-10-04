«Роскосмос» утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС

&#171;Роскосмос&#187; утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС
Так "Роскосмос" обгонит SpaceX и НАСА. Фото: pixabay
Режиссера Клима Шипенко, актрису Юлию Пересильд и космонавта Антона Шкаплерова утвердили к полету на МКС. Это будет первый в мире киноэкипаж. Они стартуют завтра, пятого октября. Будут съемки на орбите первого художественного фильма «Вызов».
Основной экипаж и экипаж дублеров утверждены. Людей утверждала комиссия под председательством гендиректора «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Он же является одним из продюсеров фильма. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
«Вызов» — первый фильм в истории кино, в котором профессиональная актриса будет сниматься в космосе. Так «Роскосмос» обгонит SpaceX и НАСА. Они собирались запустить в космос для съемок американского актера Тома Круза.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников заявил, что госкорпорация не выполнила ряд космических программ в 2020 году из-за ковида, секвестра бюджета и санкций.
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