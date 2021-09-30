«Роскосмос» объяснил невыполнение ряда программ в 2020 году коронавирусом и санкциями

Первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Максим Овчинников заявил, что госкорпорация не выполнила ряд космических программ в 2020 году из-за ковида, секвестра бюджета и санкций.

По словам Овчинникова, реализация части космических программ не удалась в связи с пандемией коронавируса, уменьшением ресурсного обеспечения мероприятий, а также санкциями на поставку комплектующих для ракетно-космической техники. Некоторые запуски не осуществили из-за отсутствия оперативной необходимости, поскольку аппараты продолжали функционировать дольше установленного срока активного существования, передает РИА Новости.

Также он объяснил, что по всем программам проведена корректировка государственного оборонного заказа, в связи с чем изменились сроки наступления ряда контрольных событий и мероприятий.

Согласно отчету «Роскосмоса» за 2020 год, по Федеральной космической программе выполнено 10 из 18 запланированных мероприятий.

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