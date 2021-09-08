Илон Маск поблагодарил главу «Роскосмоса» Рогозина за приглашение в Россию

Американский бизнесмен и основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости в Россию.

Накануне Рогозин пригласил Маска к себе домой в гости, чтобы обсудить вселенную. Рогозин отметил, что уже готов поставить чай. Тогда американский инженер спросил, какой чай у главы «Роскосмоса» любимый. Рогозин отметил, что тот же самый, что любит его бабушка — индийский. Об этом сообщается на личной страничке Илона Маска в Твиттере.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Андрей Королёв, внук создателя советских ракет Сергея Королёва, а также его правнук Павел Королёв стали гостями Илона Маска. Бизнесмен провел часовую экскурсию по заводу SpaceX. Королёвы в Facebook поделились своими впечатлениями от экскурсии и личной встречи с Маском, а также выразили слова благодарности.