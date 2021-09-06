Илон Маск провёл экскурсию по SpaceX внуку и правнуку Королёва

Андрей Королёв, внук создателя советских ракет Сергея Королёва, а также его правнук Павел Королёв стали гостями Илона Маска. Бизнесмен провел часовую экскурсию по заводу SpaceX.

Королёвы в Facebook поделились своими впечатлениями от экскурсии и личной встречи с Маском, а также выразили слова благодарности. Они сказали «спасибо» за возможность увидеть двигатели CrewDragon. Они пожелали Маску продолжать двигать мир вперед. Об этом сообщает ТАСС.

Бизнесмен Илон Маск — настоящий поклонник Королёва, об этом он сам говорил не раз. В офисе его компании есть зал, посвященный советскому конструктору.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американский инженер Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Tesla Bot. Так, компания Tesla заявила, что занимается разработкой робота-гуманоида Tesla Bot, который должен появится в 2022 году.