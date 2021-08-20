Илон Маск анонсировал робота, способного сходить в магазин 

Илон Маск анонсировал робота, способного сходить в магазин 
Разработанные компанией Tesla технологии было был логично облечь в форму робота-гуманоида. Фото: скриншот Instagram

Американский инженер Илон Маск анонсировал человекоподобного робота Tesla Bot.

Так, компания Tesla заявила, что занимается разработкой робота-гуманоида Tesla Bot, который должен появится в 2022 году. Портал Teslarati пишет, что у робота будет набор датчиков, которые также используются в электромобилях Tesla.

По словам Илон Маска параметры робота, действительно, будут напоминать показатели человека. Рост железного человека составит 172 сантиметров, а вес — примерно 56 кг. Вместо лица у робота будет дисплей для отображения информации. Руками и ногами будут управлять 40 сервоприводов.

Маск отметил, что Tesla уже можно назвать крупнейшим производителем роботов, потому что их машины становятся похожи на полуразумных роботов на колесах.

Предполагается, что робот станет полезной вещью в хозяйстве. Он сможет ходить в магазин и, кажется, будет дружелюбным.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие ужасы ждут первых поселенцев Марса.

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