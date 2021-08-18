Какие ужасы ждут первых поселенцев Марса

Отвращение к еде и желание поплавать появятся у будущих колонистов Марса.

NASA создало симулятор марсианской станции и предлагает 12 счастливчикам провести на ней год. Это поможет космо- и марсоманам стать ближе к своей заветной мечте и пройти космический «курс молодого бойца». Несмотря на то, что место в симуляторе нужно будет получить конкурсным путем, оно еще будет и не бесплатным. Отдать за космомечту придется 450 тысяч долларов.

Колонисты на личном опыте проверят жизнь космонавта. Они будут учится управлять роботами, которые будут помогать им в течении года, и работать с ними в паре.

Колонисты впервые столкнутся с ограниченными ресурсами. Это касается практически всего: кислорода, воды и еды. Четкими и отлаженными будут гигиенические процедуры. Им придется забыть о земных ванных и бассейнах.

Не исключено, что у кого-то из первых марсиан будут проблемы с пищеварением. Еда в тюбиках отличается от традиционной еды. Сначала колонистам придется привыкнуть к ограниченному меню. В итоге, им все-таки придется забыть о большинстве лакомых блюд на Земле.

Также «исследователи Марса» окажутся в социальной изоляции. Общаться вживую они смогут только с членами «экипажа». На год им предстоит попрощаться с близкими. Насколько часто они смогут выходить на связь с родственниками и друзьями сказать сложно. Известно, что из-за постоянных испытаний и исследований график работы будет насыщенным и плотным.

Также колонисты смогут на личном опыте проверить пользу книги «Марсианин» — романа американского писателя Энди Вейра. Голливуд снял одноименный фильм в 2015 году. Сборы научно-фантастического кино превысили расходы в шесть раз. Несмотря на успех картины физики по всему миру заявили, что у романа нет ничего общего с наукой и при том выживании, о котором повествуется в книге, человек бы на Марсе не выжил.

В это же время американский бизнесмен и инженер Илон Маск сообщил заявил о готовности Starship к космическому полету в ближайшее время. Именно на нем в будущем будут осуществляться полеты на Марс. Красная планета оказывается в подходящем положении лишь каждые 26 месяцев, поэтому использовать Starship получится лишь около 12 раз за 25–30 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скорый полет на человека на Марс — это абсурд. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.