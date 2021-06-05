Рогозин назвал скорый полет человека на Марс абсурдом

Рогозин назвал скорый полет человека на Марс абсурдом
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что лететь на Марс нужно в пусковое окно. Фото:NASA

Скорый полет на человека на Марс — это абсурд.

Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021, сообщает ТАСС. Рогозин заверил, что людям рассказывают сказки о полёте на Марс, а вот технически образованные понимают, что это абсурд.

Глава Роскосмоса отметил, что лететь на Марс нужно в пусковое окно. Оно открывается раз в два года, а перелёт может занять девять месяцев. Рогозин задался вопросом, как разместить на космическом корабле большое количество людей. Он отметил, что потом прибывшим на Марс людям придётся ждать ещё два года открытого пускового окна, чтоб вернуться домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что китайский марсоход «Чжужун» успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса. Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление.

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