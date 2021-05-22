Китайский марсоход «Чжужун» успешно сошел с платформы и приступил к исследованию Марса

Марсоход «Чжужун» удачно сошел с посадочной платформы и приступил к исследованию Марса.

Об этом в субботу сообщило Китайское национальное космическое управление. Межпланетная станция «Тяньвэнь-1» 15 мая хорошо приземлилась на поверхность Марса. Эта была первая посадка китайского космоаппарата на Марсе. Марсоход будет исследовать почву, ионосферы и климат Марса. В среду аппарат передал первые фото и видео.

Станция «Тяньвэнь-1» была запущена 23 июля 2020 года при помощи ракеты- носителя «Чанчжэн-5» с космодрома Вэньчан. В феврале она достигла орбиты Марса.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Китай испытал сверхмощную 20-ствольную пушку. Китай испытывает чудовищную вращающуюся пушку Гатлинга, имеющую 20 стволов, это в два раза больше, чем у крупнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении армии страны.