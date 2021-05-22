Китай испытал сверхмощную 20-ствольную пушку

Китай испытывает чудовищную вращающуюся пушку Гатлинга, имеющую 20 стволов, это в два раза больше, чем у крупнейшей системы ближнего боя, состоящей на вооружении армии страны.
Фотографии, размещенные в китайском интернете, указывают на то, что тесты новой пушки проходили в с января, сообщает The Drive. Эта пушка станет компонентом морской системы противовоздушной и противоракетной обороны.
Трудно озвучить калибр оружия, но предполагает, что он может равняться 30 миллиметрам при скорострельности 11 тысяч выстрелов в минуту.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что землетрясение магнитудой 7 произошло в Китае. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр. Подземный толчок зафиксировали в ночь на субботу в 02:04.