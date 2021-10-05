На Богословском кладбище было повреждено 4 надгробия

На территории Богословского кладбища по адресу проспект Мечникова дом 31 обнаружили 4 поврежденные могилы. Как сообщает Gazeta.spb, три памятника частных надгробий было уронено, и одна могильная плита оторвана от основания.

От старшего мастера ООО «Альянс» в отдел полиции №21 по Калининскому району поступило сообщение, что в ходе осмотра территории Богословского кладбища в районе 31 участка находились 4 поврежденных надгробия частных могил. Сообщение в органы поступило в 13:16.

В 13:45 на место прибыла следственно-оперативная группа, которая осмотрела место происшествия и заявила, что видеонаблюдения на прилегающей территории отсутствует. Сумма нанесенного ущерба устанавливается и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что приезжий причинил телесные повреждения сотруднику полиции при задержании.