В Петербурге на Думской приезжий ударил полицейского

Против мужчины, ударившего полицейского, возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти. "Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Против мужчины, ударившего полицейского, возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти. "Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Думской улице при задержании за мелкое хулиганство приезжий причинил телесные повреждения сотруднику полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

Около двух часов ночи 3 октября на Думской улице рядом с домом 2 злоумышленник попытался оказать сопротивление правоохранительным органам и нанес телесные повреждения полицейскому Специального Полка полиции ГУ МВД. Злоумышленником оказался приезжий, которого задержали за мелкое хулиганство.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Бободжонова Бобура Эгамбердиевича, который избил и похитил женщину, отказавшую ему во взаимности, также уголовное дело было заведено и на сообщника мужчины Гоибова Дилшода Камоловича.