В Петербурге на Думской приезжий ударил полицейского

В Петербурге на Думской приезжий ударил полицейского
Против мужчины, ударившего полицейского, возбудили уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти. "Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На Думской улице при задержании за мелкое хулиганство приезжий причинил телесные повреждения сотруднику полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Против злоумышленника было возбуждено уголовное дело.

Около двух часов ночи 3 октября на Думской улице рядом с домом 2 злоумышленник попытался оказать сопротивление правоохранительным органам и нанес телесные повреждения полицейскому Специального Полка полиции ГУ МВД. Злоумышленником оказался приезжий, которого задержали за мелкое хулиганство.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что следственными органами было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана Бободжонова Бобура Эгамбердиевича, который избил и похитил женщину, отказавшую ему во взаимности, также уголовное дело было заведено и на сообщника мужчины Гоибова Дилшода Камоловича.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти Думская улица насилие новости СПб происшествие Россия


 

Новости партнеров
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Петербурженка ударила ногой по лицу полицейского и отделалась условным сроком со штрафом
Песков раскрыл истинную причину выбора
Песков раскрыл истинную причину выбора "красивой переводчицы" для встречи Путина с Трампом
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Умер Константин Глушков, известный по ролям в сериалах «Универ» и «Солдаты»
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на Думской приезжий ударил полицейского
Против мужчины, избившего женщину на заправке, возбуждено уголовное дело
В Петербурге у пенсионерки с улицы Тельмана похитили более 900 тыс. рублей ...
Жителя Псковской области избили на Комендантском проспекте
В Петербуге у пенсионерки мошенники похитили с карты 1 млн 325 тыс.рублей
Телефонные мошенники используют тональный режим для хищения денег с карты
В пожаре на территории яхт-клуба обнаружен погибший
Сегодня утром в Петербурге наблюдаются 4-5-балльные пробки